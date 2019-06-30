Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:53

На участника протестов в Шиесе завели дело о побоях из-за столкновений с ОМОН

фото ЗакС политика На участника протестов в Шиесе завели дело о побоях из-за столкновений с ОМОН

В отношении участника протестов против строительства мусорного полигона в Архангельской области Михаила Габова завели уголовное дело по ст. 116 УК (побои), передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Алексея Куроптева.

Дело заведено из-за столкновений с сотрудниками ОМОН 4 июня, когда были задержаны девять активистов. Габову вменяют умышленное распыление перцового баллончика в сторону одного из охранников свалки. Сейчас активиста отпустили под подписку о невыезде.

Борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила «бессрочный протест». После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Совокупная сумма санкций превысила 1 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:13 Муниципал: Петербургских кандидатов в мундепы поддержали пикетами у ЦИК в Москве

16:39 Муниципал: Милонов пожаловался в ЦИК на подставные очереди у ИКМО "Красненькая речка"

15:37 Муниципал: Полиция перекрыла вход в ИКМО "Екатерингофский" из-за "террористической угрозы"   1

14:33 Муниципал: МО "Сампсониевское" просит передать полномочия ИКМО ТИКу №22   1

13:47 Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

12:53 На участника протестов в Шиесе завели дело о побоях из-за столкновений с ОМОН

11:56 Муниципал: Шуршев и Резник жалуются в ГИК на подставную очередь у ИКМО "Екатерингофский"   1

11:04 Муниципал: Полиция отпустила кандидатов в мундепы с протоколами   2

10:34 Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

29 июня, 20:43 Муниципал: Троих кандидатов в мундепы могут оставить в полиции до понедельника   7

29 июня, 20:06 Беглов сдал в Горизбирком подписи муниципалов и горожан   1

29 июня, 19:35 Муниципал: Кандидаты в мундепы МО "Сампсониевское" перекрыли дорогу у администрации Выборгского района; есть задержанные

29 июня, 18:12 Росстат потратит миллионы рублей на шутки КВН о грядущей переписи населения

29 июня, 17:39 Муниципал: У стен ИКМО "Екатерингофский" в присутствии членов ГИК полиция силой задержала Горожанко и Врански   5

29 июня, 16:45 Муниципал: В МО "Красненькая речка" появилось граффити о дружбе России и Сирии   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.