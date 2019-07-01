"Коммерсант": Два зама Виктора Золотова подали рапорты об отставке

Два заместителя начальника Национальной гвардии Виктора Золотова подали в отставку, уведомили "Коммерсант" осведомленные источники. Это - первый замглавы генерал-полковник Сергей Меликов и замглавы по тыловым вопросам генерал-лейтенант Сергей Милейко.

В отставку оба военных подали после того, как Золотов выпустил приказ о перераспределении обязанностей между своими замами. Документ существенно ограничивал Меликова в полномочиях, оставляя за ним лишь контроль за войсковым спецназом, отдельной дивизией оперативного назначения им. Дзержинского, а также авиационные подразделения Росгвардии.

53-летний генерал-полковник Сергей Меликов посвятил жизнь службе во внутренних войсках России. Среди его многочисленных наград - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и ордена Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета.

По сведениям "Коммерсанта", уход генералов может быть связан с претензиями, которые возникли у специалистов в ходе масштабной проверки тыловых служб Росгвардии. Якобы Меликов пытался вступиться за Милейко, однако из этого ничего не вышло, в связи с чем оба военных покинули ведомство.

О дальнейшей карьере генералов ничего не известно. В Росгвардии какие-либо комментарии давать отказались.