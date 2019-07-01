"Ведомости": За 23 млрд рублей чиновников переведут на смартфоны с отечественной ОС "Аврора"

Минкомсвязи и "Ростелеком" полагают, что 1,4 млн российских госслужащих необходимо обеспечить смартфонами с установленной на них операционной системой отечественного "изготовления" - ОС "Аврора". На данные нужды, пишут "Ведомости", будут потрачены 23,2 млрд рублей.

В Минцифразе озвученные газетой сведения подтвердили, добавив, что инициатива сейчас обсуждается в правительстве, а доклад передан на ознакомление президенту Владимиру Путину.

В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что "предметного обсуждения не ведется, никаких решений на этот счет не принималось".

Ранее "Коммерсант" также писал о том, что на "Аврору" чиновников переведут до конца 2021 года.