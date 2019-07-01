Новую школу на 450 мест откроют 1 сентября в Красногвардейском районе

На территории жилого комплекса "ЗимаЛето", расположенного на проспекте Энергетиков, дом 9, усилиями застройщика ООО "Потенциал" введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 450 учеников, известили в комитете по строительству.

Помимо учебных аудиторий в здании имеются два бассейна для детей младшего и среднего возраста, есть также кабинеты для творчества, а на площадке перед зданием разместили спортивную зону с большим футбольным полем.

Разрешение на ввод учебного заведения застройщику выдал Госстройнадзор.

Школа откроет свои двери 1 сентября 2019 года.