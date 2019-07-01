К 20 августа в Кемерово обещают открыть сквер в память о жертвах пожара в ТК "Зимняя вишня"

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручился, что к 20 августа текущего года на месте сгоревшего торгового комплекса "Зимняя вишня" в Кемерово в память о жертвах трагедии будет открыт сквер.

На территории зеленой зоны площадью 2 га высадят разнообразные сосны и его, в частности там появится 60 горных сосен - по числу людей, чьи жизни унесло пламя.

Благоустройство сквера началось в мае 2019 года. Деньги на стройку поступают от благотворителей. Над разработкой проекта трудились местные архитекторы и приглашенные из США специалисты.

"Строители монтируют фонтан и уже начали высадку деревьев. К открытию сквера сосны предстанут перед кузбассовцами во всей красе. Фасады близлежащих домов тоже приведут в порядок. К 20 августа сквер достроят. Это будет красивое и уютное место во имя наших детей", - отчитался Цивилев у себя в Facebook.

Трагедия случилась 25 марта прошлого года. В пожаре на четвертом этаже ТЦ, в кинотеатре, где оказались заблокированными двери, погибло 60 человек, 37 из которых - дети. После шокировавшего всю страну события свой пост оставил многолетний губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Также были возбуждены уголовные дела, в рамках которых осудили лиц, причастных к пожару.