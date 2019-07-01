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15:54

Участник протеста 9 сентября в Петербурге добился от суда компенсации за свое задержание

фото ЗакС политика Участник протеста 9 сентября в Петербурге добился от суда компенсации за свое задержание

Смольнинский районный суд взыскал 10 тысяч рублей в пользу участника акции 9 сентября 2018 года против пенсионной реформы, сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

Силюкова задержали на акции 9 сентября, вменив нарушение ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга, создавшее помехи движению пешеходов). Силюкова оштрафовали на 10 тысяч рублей, но Горсуд отменил это решение, прекратив дело в отношении активиста.

Затем Силюков подал иск о компенсации морального ущерба из-за нарушения прав на личную неприкосновенность и на свободу собраний. Суд частично удовлетворил его иск, назначив компенсацию. Активист собирается обжаловать решение из-за «мизерного размера компенсации».

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