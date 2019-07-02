Роструд: Россияне собираются работать на пенсии

Более половины россиян (56,3%) в беседе с аналитиками Роструда заявили о том, что по достижении пенсионного возраста они продолжат работать, информирует ТАСС.

По специальности трудиться будут 30% опрошенных, тогда как 25% сменили бы сферу деятельности на менее активную, предпочтя работать по неполному графику. 27% респондентов сообщили о намерении получить второе образование с тем, чтобы на пенсии иметь удаленную занятость.

Свыше 70% опрошенных граждан выразили уверенность в том, что возможность трудиться где-либо всецело зависит от начальства.

Только 27% будущих пенсионеров известили, что не намерены будучи в преклонном возрасте заниматься какой-либо работой.

В Роструде отметили, что работодатели не всегда объективны по отношению к сотрудникам пенсионного возраста, в связи с чем их мнение часто стереотипно. Вместе с тем, эксперты считают, что серьезный бизнес заинтересован в работниках старше 45 лет в силу их ответственности и чувства долга.