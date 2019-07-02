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9:36

Роструд: Россияне собираются работать на пенсии

фото ЗакС политика Роструд: Россияне собираются работать на пенсии

Более половины россиян (56,3%) в беседе с аналитиками Роструда заявили о том, что по достижении пенсионного возраста они продолжат работать, информирует ТАСС.

По специальности трудиться будут 30% опрошенных, тогда как 25% сменили бы сферу деятельности на менее активную, предпочтя работать по неполному графику. 27% респондентов сообщили о намерении получить второе образование с тем, чтобы на пенсии иметь удаленную занятость.

Свыше 70% опрошенных граждан выразили уверенность в том, что возможность трудиться где-либо всецело зависит от начальства.

Только 27% будущих пенсионеров известили, что не намерены будучи в преклонном возрасте заниматься какой-либо работой.

В Роструде отметили, что работодатели не всегда объективны по отношению к сотрудникам пенсионного возраста, в связи с чем их мнение часто стереотипно. Вместе с тем, эксперты считают, что серьезный бизнес заинтересован в работниках старше 45 лет в силу их ответственности и чувства долга.

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13:32    
12:13. 12:53. Кто родился 1 и 2 января 1959г(мужчины) и в 1964(женщины) начисление пенсий идёт на полгода(!!!!!!!!) позднее, чем было до реформы, то есть с 1 июля 2019года! То же будет и с родившимися в 1960 и 1965г. через год.  А Вы и не знали, что ли???

13:05    
12:53 в РИА ФАНовая труба

12:53    
Сегодня - 2-е июля, а 1-го уже - получили! А где это, и кто это, и как это?

12:13    
10.00
За базар надо отвечать.

10:00    
Кстати, с 1 июля начали получать пенсии те женщины, кому в этом году исполнилось 55 лет, а мужчинам 60!!!!!!!! А сколько было визга и наезда на Путина!

Страница 1-ая (всего: 1)
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