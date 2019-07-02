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10:00

С начала 2019 года богатейшие россияне увеличили совокупное состояние на 37 млрд долларов

фото ЗакС политика С начала 2019 года богатейшие россияне увеличили совокупное состояние на 37 млрд долларов

Совокупное состояние самых богатых россиян с начала 2019 года увеличилось на 37,5 млрд долларов, уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Первую строчку традиционно занимает совладелец "Новатека" Леонид Михельсон, чей материальный достаток увеличился на 4,7 млрд долларов - до 24 млрд долларов. На втором месте - гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин, обогатившийся на 2,4 млрд долларов (до 22 млрд). "Бронза" досталась главному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину, заработавшему 3 млрд долларов (до 21 млрд).

Четвертое место досталось основному владельцу "Северстали" Алексею Мордашову, пятое - совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову, шестое - Геннадию Тимченко.

Список не пополнился новыми фамилиями, все находящиеся в нем предприниматели уже давно прочно занимают свои позиции, меняясь только между собой.

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10:07    
Пора зажравшихся миллиардеров "раскулачивать" во благо россиян, заставить их делиться с трудовым народом, но Путин не Сталин...

Страница 1-ая (всего: 1)
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