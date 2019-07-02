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10:25

Правительство попросили исключить статью "Занятие проституцией" из КоАП

фото ЗакС политика Правительство попросили исключить статью "Занятие проституцией" из КоАП

Члены общественного движения "Форум секс-работников" обратились к главе аппарата правительства Константину Чуйченко с предложением исключить из Кодекса об административных правонарушениях ст. 6.11 "Занятие проституцией", передает "Коммерсант".

В своем послании представители сообщества отмечают, что на данный момент на территории России неофициально трудятся не менее 4 млн работников запретной сферы. При этом количество дел, заведенных по ст. 6.11 КоАП, постоянно снижается: с 12 тысяч в 2015 году до 7 тысяч в 2018-м.

По мнению участников "Форума секс-работников", обозначенная административная статья способствует тому, что задерживающие "жриц любви" сотрудники правоохранительных органов часто позволяют себе необоснованную грубость и насилие.

"В результате изучения судебной практики применения статьи 6.11 КоАП РФ за 2017 и 2018 годы нами установлено, что в 90% случаев доказательством вины правонарушителя является признание самого правонарушителя. В результате обращений секс-работников нами выявлено, что данные „признания“ в полиции получают с применением угроз, оскорблений, унижения человеческого достоинства, насилия и даже пыток", - констатируют авторы обращения.

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