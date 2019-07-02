Заместитель Шойгу отправился на переговоры с военными КНДР

Заместитель главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу Александр Фомин отправился с рабочим визитом в Северную Корею, уведомляет пресс-служба военного ведомства.

"Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР", - отмечается в заявлении Минобороны.

Стороны обсудят сложившуюся на Северо-Востоке Азии ситуацию, побеседуют о перспективах военной кооперации РФ и КНДР и подискутируют об актуальных проблемах международной и региональной безопасности.

Отметим, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным в Осаке во время саммита G20 внезапно отправился на встречу со своим давним "визави" Ким Чен Ыном, которая состоялась в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями.