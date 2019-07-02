Визитку Путина времен работы в мэрии Ленинграда выставили на Avito

Волгоградец выставил на продажу на сервисе объявлений Avito визитную карточку Владимира Путина времен его работы в мэрии Ленинграда, передает портал V1. В то время он был председателем комитета внешних связей.

Визитку обнаружил у себя мужчина по имени Виктор. По его словам, она досталась ему от деда, который некогда встречался с будущим президентом России. Цену находки мужчина назвать затруднился, заявив в беседе с V1, что готов выслушать предложения коллекционеров, хотя его вполне устроила бы и сумма 50 тысяч рублей. В подлинности карточки Виктор не сомневается.

Фото: V1

Отметим, ранее похожие визитки нынешнего президента РФ продавались на "Авито" за баснословные суммы: владелец одной из них хотел получить за неё почти 1 млн рублей.

Путин стал председателем комитета по внешним связям 15 июля 1991 года при мэре Анатолии Собчаке. Он отвечал за привлечение инвестиций, кооперацию с иностранными компаниями, туризм и игорный бизнес.

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