Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:59

Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева из СИЗО

фото ЗакС политика Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева из СИЗО

Сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук «Клуб 1 июля» опубликовало письмо в поддержку 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене. В нем  академики призвали отпустить из СИЗО Кудрявцева и его начальника Романа Ковалева, преподавателя Московского физико-технического института.

Академики указали, что ФСБ поставила под сомнение выводы экспертов и возбудила дело спустя пять лет после успешного завершения проекта Transhyberian в 2013 года. Этот проект был полностью открытым, в нем участвовали российские и европейские институты, подчеркнуто в письме. Полученные российскими учеными результаты прошли все экспертизы и были разрешены к отправке за границу и публикации в открытой печати,  но в 2018 году дело по ст. 275 УК РФ (государственная измены) все равно было возбуждено.

Кудрявцев страдает рядом тяжелых заболеваний – диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и почек, подчеркнули ученые. Проведенные в сентябре 2018-го и в мае 2019 года обследования выявили ухудшение состояние его здоровья, в СИЗО нет постоянного медицинского контроля и невозможно придерживаться предписанной врачами диеты и других рекомендаций, говорится в письме.

«Члены Клуба 1 июля призывают смягчить меру пресечения Кудрявцеву и Ковалеву, переведя их под домашний арест до окончания следствия. Мы также настаиваем на проведении объективного расследования, в котором обвинение не было бы обусловлено политической целесообразностью, а результаты судебной экспертизы не зависели бы от текущей международной обстановки», - заявили авторы письма.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене. Поводом стала его научная переписка с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, ученый передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, проект по освоению космоса был полностью открытым.

За ученого заступались Союз ученых Петербурга, СПЧ и президент РАН Александр Сергеев. Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить», и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:18 Петербургский суд согласился, что полиция сама остановила шествие на 1 мая   1

19:03 Муниципал: ИКМО "Сергиевское" отказалось принимать кандидатов в мундепы под предлогом официального окончания работы

18:34 СК начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников   1

18:09 Муниципал: Работа ИКМО «Черная речка» стала поводом для акции у ЦИК

18:02 Путин поручил Генпрокуратуре разобраться в возбуждении дел о неуважении к госсимволам в соцсетях

17:32 Муниципал: Горизбирком обратился в прокуратуру из-за статьи ЗАКС.Ру о работе подставных очередей в ИКМО "Гагаринское"

17:23 Муниципал: Миненко допустил увольнение глав нескольких ИКМО из-за нарушений на выборах

17:17 Муниципал: ИКМО «Гагаринское» уехала из администрации в неизвестном направлении

17:02 Муниципал: Выдвиженцы в мундепы не могут найти ИКМО МО «Звездное»

16:40 В пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 моряков   3

16:35 Муниципал: Вторая за день ИКМО не смогла оспорить продление срока приема документов

16:28 Цивилев просит Роспотребнадзор проверить мясо из-за отравления шавермой 53 человек   1

16:17 Муниципал: Пивоваров: Получившие отказ в регистрации кандидаты могут пойти на выборы в поселок Саперное

15:59 Академики РАН призвали освободить обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева из СИЗО

15:36 Муниципал: Независимый кандидат в депутаты поселка Лисий Нос опасается возбуждения уголовного дела

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.