В пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 моряков При пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля погибли 14 моряков-подводников ВМФ России, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Аппарат, предназначенный для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, загорелся при проведении биометрических измерений. Моряки погибли в результате отравления угарным газом. Аппарат находится в военно-морской базе Североморск, пожар потушен. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом, сообщили в ведомстве. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен