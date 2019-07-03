Объявивший голодовку петербургский школьник стал героем фильма

Вышел в свет фильм «Красное на сером» о школьнике из Петербурга Леониде Шайдурове, в 2018 году создавшем профсоюз «Ученик», а летом 2019-го объявившем голодовку с требованием прекратить действие патриотического движения «Юнармия» в школах.

Премьерный показ документальной картины состоится 3 июля в рамках открытия международного фестиваля авторских фильмов «КиноЛикбез», сообщили ЗАКС.Ру в молодежном центре Союза кинематографистов Петербурга.

На премьере, запланированной на 16-00, будут присутствовать создатели фильма Арсений Занин и Александр Боканч, члены съемочной группы, а также сам школьник-профсоюзник.

Всего в рамках «КиноЛикбеза» представят 172 картины. Председателем жюри фестиваля стал режиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Мероприятие пройдет в творческом пространстве «Светлый мир».

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