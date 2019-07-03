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16:16

Путин и Лукашенко 18 июля встретятся в Петербурге

фото ЗакС политика Путин и Лукашенко 18 июля встретятся в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин известил, что 18 июля он намерен встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на просторах Северной столицы. "Рандеву" пройдет в рамках регионального форумах двух стран, передает ТАСС.

Переговоры в целом будут посвящены российско-белорусской интеграции. Путин напомнил, что в текущем году в России походят мероприятия, посвященные 20-летию Союзного государства.

"Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами", - подчеркнул Путин.

Именно эту тем, подытожил глава государства, он и собирается детально обсудить на встрече с Лукашенко.

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