Столичная мэрия не согласовала марш в поддержку сестер Хачатурян

Московская мэрия отказалась согласовывать акцию в поддержку пребывающих под арестом сестер Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которых обвиняют в умышленном убийстве отца, поделилась с "Новой газетой" одна из организаторов "Марша сестер" Татьяна Сухарева.

Изначально мероприятие планировали провести 6 июля в центре города на проспекте Сахарова, либо на площади Суворова, однако мэрия отправила желающих помитинговать в Люблино. Организаторов данное предложение не устроило, поэтому они вновь попросили согласовать митинг в центре, однако и на сей раз они получили отказ.

Сухарева сообщила, что инициаторы "Марша сестер" намерены несмотря ни на что добиться санкционирования акции. Новую заявку подадут на 27 июля.

Напомним, летом 2018 года в Москве Мария, Ангелина и Крестина убили своего отца Михаила Хачатуряна. Позже сестры объяснили, что отец несколько лет издевался над ними и принуждал к действиям сексуального характера. Их задержали 27 июля, а 2 августа взяли под арест. Через два месяца сестер выпустили из СИЗО. Защита девушек считает случившееся необходимой самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.