После нападения на препятствовавших незаконной торговле активистов возбуждено уголовное дело

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как на активистов кампании против несанкционированной торговли, снимавших на видео продавцов-нелегалов у метро "Проспект Большевиков", напал с ножом неизвестный мужчина.

Замглавы управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Стокрацкий уведомил 78.ru, что дело завели по статье УК РФ "Хулиганство"; личность преступника установлена. Подозреваемый 1986 года рождения объявлен в розыск.

Накануне, 2 июля, активист Александр Виноградов, снимавший на камеру незаконных торговцев у метро, подвергся нападению некоего мужчины, угрожавшего ему ножом. После непродолжительной и бесплодной погони за хулиганом, прерванной внезапно прибывшим на место сотрудником Росгвардии, Виноградов подал заявление в полицию.