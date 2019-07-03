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Новости

17:15

После нападения на препятствовавших незаконной торговле активистов возбуждено уголовное дело

фото ЗакС политика После нападения на препятствовавших незаконной торговле активистов возбуждено уголовное дело

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как на активистов кампании против несанкционированной торговли, снимавших на видео продавцов-нелегалов у метро "Проспект Большевиков", напал с ножом неизвестный мужчина.

Замглавы управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Стокрацкий уведомил 78.ru, что дело завели по статье УК РФ "Хулиганство"; личность преступника установлена. Подозреваемый 1986 года рождения объявлен в розыск.

Накануне, 2 июля, активист Александр Виноградов, снимавший на камеру незаконных торговцев у метро, подвергся нападению некоего мужчины, угрожавшего ему ножом. После непродолжительной и бесплодной погони за хулиганом, прерванной внезапно прибывшим на место сотрудником Росгвардии, Виноградов подал заявление в полицию.

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17:26    
А какова роль росгвардейца? Может он сверхдорогих казённых харчей объелся и попутал кого догонять? Или своего близкого "друга" защищал? И как вообще он там оказался так вовремя.

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