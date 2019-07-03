Запущенную оранжерею Таврического сада пустят с молотка: начальная цена - 49 млн рублей

Оранжерею Таврического сада, уже много лет пребывающую в запустении, выставили на продажу: начальная цена лота - 49 млн рублей, говорится на сайте-презентации объекта.

"Срочная продажа!" и "Знаковое событие, которого ждали" состоится через 11 дней. Аукцион намечен на 14 июля.

Оранжереи площадью почти 782 кв метров уйдут вместе с земельным участком, превышающим тысячу "квадратов".

Отметим, заброшенным объектом в центре города уже интересовались компании "Газпром" и Ginza Project, которые планировали создать на месте оранжерей общественное пространство.

"Гинза" уже разработала план по переустройству территории. В задумку компания готова инвестировать 1,7 млрд рублей.