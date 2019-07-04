Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий с 2021 года

Министерство труда подготовило новый перечень профессий, запрещающих труд женщин, оттуда исключат ряд пунктов, пишет РБК.

Согласно обновленном списку, оказавшемуся в распоряжении редакции, с 2021 года из 456 запрещенных для женщин профессий останется лишь 98. Женщинам разрешат работать водителями большегрузов, слесарями по ремонту автомобилей, машинистами электропоездов, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, парашютистами, членами палубной команды судов всех видов флота – боцманами, шкиперами, матросами.

Сохранится запрет для женщин работать на производствах с опасными химическими веществами – ртутью, фосфором, хлором, йодом, морфином и так далее. Не позволят им работать на открытых горных работах, на поверхности шахт и рудников, строительстве метрополитенов, тоннелей, подземных сооружений спецназначения. При этом женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы.

При пересмотре этого списка основным критерием отбора стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие «отдаленные последствия», пояснили в Минтруде. Вместе с тем перечень исключает произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда.

О планах пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий заявлял глава Минтруда Максим Топилин в 2018 года. Тогда он пояснил, что будут сняты ограничения на работы на хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники.