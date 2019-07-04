В Кронштадте проходит панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам

В Морском соборе в Кронштадте проходит панихида по морякам-подводникам, погибших в Баренцевом море 1 июля, передает ТАСС.

Панихиду проводит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. На ней присутствуют моряки, офицеры Военно-Морского флота и прихожане.

Перед началом службы Варсонофий назвал случившееся «невосполнимой утратой» для России. «Сейчас во всех храмах Петербурга совершаются заупокойные панихиды за тех, кто погиб, и за здравие тех, кто потерял своих мужей, отцов и детей, чтобы Господь дал им сил пережить это горе», - сказал митрополит. Он также зачитал соболезнования Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

14 моряков-подводников погибли 1 июля при аварии на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны. Причиной трагедии стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди погибших было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Полный список погибших моряков Минобороны огласило 3 июля.