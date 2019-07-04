Мамаев и Кокорин отправились в колонию

Скандально известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также другие фигуранты дела о драках в столичных кафетериях наконец отправились отбывать сроки в одну из исправительных колоний - в какую, пока не известно, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Вместе со спортсменами в ИК этапируют и младшего брата Кокорина Кирилла и тренера Александра Протасовицкого.

8 мая футболистов приговорили к реальным срокам заключения за хулиганство: Кокорин получил 18 месяцев заключения, Мамаев - 17. С учетом проведенного в СИЗО времени обоим остается провести в колонии по полгода.

Судебные тяжбы спортсменов начались в сентябре 2018 года, после того как они дважды ввязались в драку в столице. Во втором случае была задета честь видного чиновника Минпромторга Дениса Пака. Их долгое пребывание в стенах СИЗО принято связывать именно с данным обстоятельством.