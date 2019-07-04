Папа Римский ведет тайную дискуссию с Путиным в Ватикане

Сегодня, 4 июля, днем российский президент Владимир Путин прибыл с деловым визитом в Италию, передает ТАСС. Сразу после приземления он отправился в Ватикан, где у него была назначена аудиенция у Папы Римского Франциска.

При встрече глава Римской католической церкви и лидер РФ публично обменялись "конъюктурными" любезностями, после чего Папа пригласил Путина пройти в библиотеку Апостольского дворца и продолжить беседу в закрытом режиме. Подробности дискуссии не разглашаются.

Вместе с Путиным в Ватикан приехали также глава МИД Серегей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр Культуры Владимир Мединский и министр здравоохранения Вероника Скворцова, облаченная, согласно протоколу, в темные одеяния.

Ранее понтифик сообщил, что не исключает, что в ближайшем будущем посетит Россию и пообщается со своими православными коллегами.