Кремлевских чиновников будут потчевать фастфудом

В Кремле открыли "долгожданные" ларьки с фастфудом, извещает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. Теперь, помимо столовой, чиновники смогут питаться и "вредной" пищей.

На опубликованных фотографиях видно, что исходя из представленного меню в киоске под названием "Кремлевский" госслужащие смогут отведать хот-доги, бургеры, сэндвичи, картофель фри. Цены начинаются от 100 рублей.

"[Президент США Дональд] Трамп может приезжать - бургеры и кола уже здесь", - прокомментировали открытие ларька с фастфудом авторы канала.

Фото: RIA_Kremlinpool

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сетовал, что в парламентской столовой не кормят сирийской шавермой, и даже обещал открыть точку по продаже оной.

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