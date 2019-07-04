Мэр Магадана, угрожая штрафами, строго запретил горожанам кормить голубей

Мэра Магадана Юрия Гришана крайне расстроило зрелище подкормки голубей на одной из главных площадей города, поэтому он дал строгий наказ - действо это немедленно прекратить. Тех же, кто устоять перед "соблазном" прикормить птиц не сможет, он пообещал наказывать рублем.

Дело в том, что голуби, будучи крайне прожорливыми созданиями, разорили высаженные на площади цветники.

"Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства и влечёт за собой административную ответственность", - цитирует Гришана местная администрация.

Согласно положениям ст. 6.4. закона Магаданской области об административных правонарушениях - Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования - гражданам за данный проступок может грозить от 2,5 до 5 тысяч рублей штрафа. Правда, прямого запрета на кормление голубей там нет.

Законодательно кормить голубей запрещено во многих странах Европы. Городские крылатые являются переносчиками множества заболеваний.