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Новости

4 июля, 19:37

Псковскую журналистку Прокопьеву внесли в список террористов и экстремистов

фото ЗакС политика Псковскую журналистку Прокопьеву внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил экс-главреда "Псковской губернии", журналистку Светлану Прокопьеву в перечень экстремистов и террористов. Помимо неё в список попали ещё 14 граждан.

Прокопьева поделилась с редакцией газеты, что некоторое время назад были заблокированы её банковские счета.

Напомним, обыски и допросы, которым систематически подвергалась Прокопьева с начала 2019-го, связаны с ее прошлогодним выступлением на радио, в котором она рассуждала о мотивации несовершеннолетнего анархиста, взорвавшего себя у дверей ФСБ в Архангельске.

Журналистке грозит до семи лет лишения свободы по статье 205 УК. В феврале в псковском гайд-парке состоялся митинг с её участием в её же поддержку.

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4 июля, 20:54    
Точно так же националист Борис Миронов был включен в этот список Росфинмониторинга, после чего ему отказались даже выдавать собственную пенсию.
Если кто думал, что Росфинмониторинг создан для борьбы с финансовыми преступлениями, то оказывается, что он создан для борьбы с недовольными путинской клептократией.

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