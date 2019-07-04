Псковскую журналистку Прокопьеву внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил экс-главреда "Псковской губернии", журналистку Светлану Прокопьеву в перечень экстремистов и террористов. Помимо неё в список попали ещё 14 граждан.

Прокопьева поделилась с редакцией газеты, что некоторое время назад были заблокированы её банковские счета.

Напомним, обыски и допросы, которым систематически подвергалась Прокопьева с начала 2019-го, связаны с ее прошлогодним выступлением на радио, в котором она рассуждала о мотивации несовершеннолетнего анархиста, взорвавшего себя у дверей ФСБ в Архангельске.

Журналистке грозит до семи лет лишения свободы по статье 205 УК. В феврале в псковском гайд-парке состоялся митинг с её участием в её же поддержку.