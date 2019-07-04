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4 июля, 20:30

Билборд "Шиес наш!" не продержался в Архангельске и дня

фото ЗакС политика Билборд "Шиес наш!" не продержался в Архангельске и дня

Вечером 4 июля в Архангельске сняли вывешенный накануне билборд с надписью "Шиес наш! Русский север - не помойка для Москвы", уведомляет newsnord.ru.

Сделать это хотели еще с утра, но дежурившие у рекламного стенда журналисты "отпугнули" приехавших на место представителей жилищных служб.

Однако вечером к билборду прибыли повесившие "транспарант" рекламщики и сняли его, пообещав клиентам вернуть потраченные деньги.

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Фото: "Шиес Новости" в Twitter

Жители Архангельской области препятствуют завозу подмосковного мусора на железнодорожную станцию Шиес в течение уже нескольких месяцев в ежедневном режиме. Обитатели соседних республик тоже недовольны перспективой появления полигона.

На площадке, где периодически возобновляется стройка, протестующие периодически сталкиваются с агрессией со стороны как охранников ЧОП, так и дежурящих на месте правоохранителей.

Не так давно со станцией было прервано пассажирское железнодорожное сообщение.

В середине июня тяжелую строительную технику всё же отогнали от Шиеса. В то же время активисты со всего региона продолжают дежурить в палаточном лагере возле места будущей стройки.

Ранее они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, но в ходе его "Прямой линии" с населением ролик россиянам не показали.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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