"Единая Россия" присвоила себе сделанный екатеринбуржцами ремонт двора

Жителей Екатеринбурга возмутил тот факт, что местное отделение "Единой России" решило "украсть" у них заслугу по комплексному благоустройству одного из городских дворов, пишет Znak.com.

В беседе с изданием горожанин Михаил Худоян рассказал, что екатеринбуржцы выступили единственными инициаторами ремонта двора. Заявку они подали в администрацию в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Спустя некоторое время она была одобрена, и заявителям было выделено финансирование.

"Мы вчетвером собирали подписи, проводили голосование, нам в этом помогала „УК ЖКХ Октябрьского района“. Мы выиграли, потому что мы одни из первых собрали все подписи жителей и потому что у нас находились на счету деньги, которые были собраны до 2014 года, мы могли 6% площадки оплатить по условиям конкурса. Мы доверили УК, чтобы софинансирование шло через ее отдел благоустройства и чтобы он полностью контролировал ведение строительных работ согласно проектной документации. Проектная документация согласовывалась с УК, жильцами", - поделился ещё один автор заявки Андрей Хайдуков.

Между тем, сегодня, 4 июля, на новую площадку приехали единороссы, которые устроили её "торжественное открытие" и прикрепили на одну из горок табличку, на которой значится, что благоустройство двора - это исключительно их заслуга.

"«Единая Россия» в этом вопросе палец о палец не ударила. На самом деле все те, кто принимал участие в сборе подписей, подготовке документов, могут это подтвердить", - негодуют обитатели двора.

В свою очередь представитель пресс-службы областного отделения ЕР уверил корреспондента Znak.com, что партия имеет прямое отношение к "реновации" двора, так как "законодательно поддержала создание программы и ее финансирование", а члены партии "утверждали все дизайн-проекты и объемы работ вместе с министерством ЖКХ Свердловской области".

Ранее, напомним, скандальный инцидент с участием "Единой России" произошел и в подтопленной Иркутской области. Там волонтеров заставили клеить наклейки с логотипом партии на собранные мешки с гуманитарной помощью, которую предоставили местные жители в помощь пострадавшим от наводнения.