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4 июля, 20:51

"Единая Россия" присвоила себе сделанный екатеринбуржцами ремонт двора

фото ЗакС политика "Единая Россия" присвоила себе сделанный екатеринбуржцами ремонт двора

Жителей Екатеринбурга возмутил тот факт, что местное отделение "Единой России" решило "украсть" у них заслугу по комплексному благоустройству одного из городских дворов, пишет Znak.com.

В беседе с изданием горожанин Михаил Худоян рассказал, что екатеринбуржцы выступили единственными инициаторами ремонта двора. Заявку они подали в администрацию в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Спустя некоторое время она была одобрена, и заявителям было выделено финансирование.

"Мы вчетвером собирали подписи, проводили голосование, нам в этом помогала „УК ЖКХ Октябрьского района“. Мы выиграли, потому что мы одни из первых собрали все подписи жителей и потому что у нас находились на счету деньги, которые были собраны до 2014 года, мы могли 6% площадки оплатить по условиям конкурса. Мы доверили УК, чтобы софинансирование шло через ее отдел благоустройства и чтобы он полностью контролировал ведение строительных работ согласно проектной документации. Проектная документация согласовывалась с УК, жильцами", - поделился ещё один автор заявки Андрей Хайдуков.

Между тем, сегодня, 4 июля, на новую площадку приехали единороссы, которые устроили её "торжественное открытие" и прикрепили на одну из горок табличку, на которой значится, что благоустройство двора - это исключительно их заслуга.

"«Единая Россия» в этом вопросе палец о палец не ударила. На самом деле все те, кто принимал участие в сборе подписей, подготовке документов, могут это подтвердить", - негодуют обитатели двора.

В свою очередь представитель пресс-службы областного отделения ЕР уверил корреспондента Znak.com, что партия имеет прямое отношение к "реновации" двора, так как "законодательно поддержала создание программы и ее финансирование", а члены партии "утверждали все дизайн-проекты и объемы работ вместе с министерством ЖКХ Свердловской области".

Ранее, напомним, скандальный инцидент с участием "Единой России" произошел и в подтопленной Иркутской области. Там волонтеров заставили клеить наклейки с логотипом партии на собранные мешки с гуманитарной помощью, которую предоставили местные жители в помощь пострадавшим от наводнения.

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