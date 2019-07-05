Три дела о неуважении к власти завели в Архангельской области после доносов пенсионерки

В небольшом региональном городе Котлас, расположенном в Архангельской области, "жертвами" доносов 68-летней пенсионерки стали как минимум трое местных жителей, которых обвиняют в оскорблении власти, извещает "Новая газета".

Виртуальную "вершительницу правосудия" зовут Ольга Ильина.

Женщина решила стать "орудием" закона еще до того, как инициатива, предполагающая штрафы за неуважение к власти, официально вступила в силу. "Новая" пишет, что Ильина мониторит "ВКонтакте" под ником "Алиса Василевская". Раньше дама трудилась учителем русского языка и литературы.

После её донос протоколы о неуважительном отношении к власти были составлены на 46-летнюю Светлану Бакшееву, работающую продавцом, и 47-летнего электромонтёра Дмитрия Попперека. Причем, на Бакшееву Ильина заявила целых 7 раз, в каждом случая требуя оштрафовать женщину на 100 тысяч рублей.

По первому протоколу Бакшееву уже оштрафовали на 30 тысяч рублей, суд по второму ещё состоится.

2 июля Ильина оставила "ВКонтакте" комментарий, в котором заявила, что считает наказание по данной статье резонным и справедливым. Равно как и доносы свои дама считает полезным делом.