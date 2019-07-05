Активисты снова пикетируют у Горизбиркома

Активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров встал в одиночный пикет у Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Акция проходит 5 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Костров заявил, что в ИКМО «Смольнинское» недопускает к выборам Константина Хрщоновича. Пикетчик требует разобраться с этим вопросом.

Отметим, что документы для участия в выборах в совет МО «Смольнинское» подали около сотни человек. Среди них – действующий глава округа Григорий Ранков, который идет самовыдвиженцем, представители КПРФ, «Коммунистов России», ЛДПР, «Яблока», «Справедливой России», Партии социальной защиты, без партийной поддержки идет команда от штаба Навального в Петербурге. Среди других самовыдвиженцев - Костров, блогер Павел Смоляк и победитель конкурса «Твой бюджет 2018» Константин Хрщонович.

София Саттарова