Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:33

Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей

фото ЗакС политика Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей

Петербургские правоохранители отыскали мужчину, который 2 июля сначала угрожал ножом, а потом убежал от активистов, проводивших у метро "Проспект Большевиков" рейд против незаконной торговли, известила пресс-служба МВД по городу и области.

На снятом в отделе полиции видео мужчина, представившихся Махмадюнусом Хабировым, приносит свои извинения всем свидетелям его недостойного поведения.

"Я глубоко сожалею о произошедшем, тем более, что я сам оказался в больнице после конфликта", - уклончиво сообщил он, не предоставив более деталей произошедшего.

Ранее стало известно, что в отношении обозначенного персонажа было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Напомним, 2 июля активист Александр Виноградов, снимавший на камеру незаконных торговцев у метро, подвергся нападению некоего мужчины, угрожавшего ему ножом. После непродолжительной и бесплодной погони за хулиганом, прерванной внезапно прибывшим на место сотрудником Росгвардии, Виноградов подал заявление в полицию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:46    
Нападение с ножом это [цензура]иганство? От его извинений толку не будет. Только лишение свободы с последующей высылкой на историческую родину.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:33 Полиция нашла мужчину, угрожавшего ножом борцам с нелегальной торговлей

14:06 РБК: В Москве по подозрению в хищении минимум 140 млн рублей задержаны сотрудники ФСБ   2

13:45 В Кремле ознакомились с расследованием Голунова о похоронном бизнесе в Москве

13:16 ЕР не станет "рефлексировать" из-за расследования ФБК о недвижиности главного единоросса Москвы   1

12:55 Нижегородский суд оштрафовал главреда издания Koza.press за "нежелательные" репосты   1

12:25 Муниципал: ИКМО «Академическое» отгородилось от кандидатов турникетом

12:22 Путин посмертно наградил четверых погибших подводников званием Героев России

12:16 Муниципал: ГИК обязал ИКМО МО «Академическое» выдавать утвержденные формы документов

12:06 "Википедия" заблокировала редакторов, критиковавших российскую оппозицию и хваливших власть   1

11:35 ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в госизмене   3

11:31 Муниципал: Оскандалившаяся на выборах 2016 года председатель УИК идет в депутаты МО «Георгиевский»   2

11:15 Погибших в пожаре подводников похоронят рядом с экипажем "Курска"   1

10:53 Муниципал: ГИК обязал ИКМО «Георгиевский» принять документы у определенных кандидатов   1

10:45 Прокуратура сочла незаконным грубое задержание подростка на "марше Голунова" в Москве

10:26 Активисты снова пикетируют у Горизбиркома   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.