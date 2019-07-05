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16:33

Суд прекратил дело активиста Тишкина о краже термокружки из Starbucks в "Галерее"

фото ЗакС политика Суд прекратил дело активиста Тишкина о краже термокружки из Starbucks в "Галерее"

Смольнинский суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении активиста Вадима Тишкина о краже термокружки из Starbucks в ТРЦ «Галерея», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело было закрыто по ходатайству стороны защиты после того, как Тишкин извинился, возместил причиненный ущерб и искренне пожалел о случившемся. Ранее сообщалось, что он хотел пронести кружку в кармане, а потом убегал от охранников.

Однако Тишкин остался в СИЗО до 19 июля: он проходит по другому делу, о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. По тому же делу проходит активист «Весны» Владимир Казаченко.

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18:52    
17:01 - написал пассивный гомосексуалист и путинский тролль.

17:01    
Определение "активист" стало синонимом понятий бездельник, лгун, развратник, тридераст, педофил, наркоман. Ничего не умея делать полезного, они пристроились во всяких движениях,фондах, организациях разрушительного толка вроде ФБК, мбх, весна, несогласные, открытая  Россия и др. Там таких берут с удовольствием, ими легко управлять и посылать на разные противоправные мероприятия, выставлять на углах с плакатиками и подкармливать понемногу. Не встречал н разу упоминания слова "активист" с какой-нибудь профессией- токарь, дворник, врач и т.п. Давить этих гнид"активистов" без жалости !

16:54    
Сопляки.

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