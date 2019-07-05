Смольный выплатит семьям погибших в Баренцевом море подводников по миллиону рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам погибших в Баренцевом море моряков-подводников по миллиону рублей, сообщили в Смольном.

По миллиону рублей семьи получат за каждого погибшего. Деньги выделят из резервного фонда Смольного.

14 моряков-подводников погибли 1 июля при аварии на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны. Причиной трагедии стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди них было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Полный список погибших моряков Минобороны огласило 3 июля. Президент Владимир Путин посмертно присвоил звания Героя России четырем из погибших.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.