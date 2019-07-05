Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:23

Смольный выплатит семьям погибших в Баренцевом море подводников по миллиону рублей

фото ЗакС политика Смольный выплатит семьям погибших в Баренцевом море подводников по миллиону рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам погибших в Баренцевом море моряков-подводников по миллиону рублей, сообщили в Смольном.

По миллиону рублей семьи получат за каждого погибшего. Деньги выделят из резервного фонда Смольного.

14 моряков-подводников погибли 1 июля при аварии на научно-исследовательском глубоководном аппарате Минобороны. Причиной трагедии стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди них было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Полный список погибших моряков Минобороны огласило 3 июля. Президент Владимир Путин посмертно присвоил звания Героя России четырем из погибших.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

4 июля, 10:59 В Кронштадте проходит панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам

4 июля, 9:53 Шойгу назвал причиной аварии в Баренцевом море пожар в аккумуляторном отсеке

3 июля, 20:15 Минобороны объявило список погибших в пожаре на субмарине моряков

3 июля, 13:59 Храм Спас-на-Водах в Мурманске опубликовал первый список имен погибших подводников

3 июля, 11:46 Беглов подтвердил службу погибших в Баренцевом море моряков в Петербурге

3 июля, 11:20 Макаров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

3 июля, 10:26 СМИ: Погибшие при пожаре моряки-подводники служили в войсковой части в Петергофе

2 июля, 20:56 При пожаре на глубоководном аппарате у Североморска погибли семь капитанов первого ранга

2 июля, 18:34 СК начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников

2 июля, 16:40 В пожаре на глубоководном аппарате Минобороны погибли 14 моряков

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:01 На выставку солидарности с фигурантами дела «Сети»* пришли полицейские

20:53 Отсидевшего два года за пост в соцсети активиста обвинили в призывах к экстремизму

20:19 Жириновский заявил об исключении Капитанова из ЛДПР в конце июня

20:12 Муниципал: ИКМО №15 зарегистрировала Шмакова, но он не спешит радоваться

19:48 Октябрьский суд закрыл дело о поджоге редакций НТВ и ФАН

19:20 В Ливии задержан политтехнолог из Петербурга Максим Шугалей   1

18:55 Муниципал: Шишлов просит Памфилову продолжить наблюдение за муниципальными выборами до регистрации кандидатов   2

18:23 Смольный выплатит семьям погибших в Баренцевом море подводников по миллиону рублей

18:09 «Муниципальный фильтр» и личный выбор: Капитанов официально выбыл из губернаторской гонки   1

17:59 Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента в поисковике   1

17:41 Муниципал: Выдвиженцев "Партии роста" зарегистрировали кандидатами в Ломоносове   1

17:40 Польша передаст России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"   1

16:59 Неизвестный напал на журналистов после заседания суда по делу помощника полпреда в УФО

16:45 Петербургские мундепы «Единой России» потребовали извинений от Жириновского   3

16:33 Суд прекратил дело активиста Тишкина о краже термокружки из Starbucks в "Галерее"   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.