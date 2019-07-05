Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

19:20

В Ливии задержан политтехнолог из Петербурга Максим Шугалей

фото ЗакС политика В Ливии задержан политтехнолог из Петербурга Максим Шугалей

В Ливии генпрокуратура сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев по подозрению в попытке повлиять на выборы в стране, передает РИА «Новости».

По данным ливийских правоохранителей, россияне дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом. Глава Фонда Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что задержанные – сотрудники организации. Один из них – это социолог Максим Шугалей, предположительно, сотрудничавший с компаниями бизнесмена Евгения Пригожина.

Сотрудники исследовательской группы проводили соцопросы, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии, рассказал Малькевич. По его словам, они не вмешивались в выборы в Ливии, а исключительно наблюдали за ситуацией в стране. Арестованным сотрудникам до сих пор не предъявили обвинений, отметил Малькевич.

В МИД РФ сообщили, что пока не получали официального уведомления от Ливии о задержании россиян и проверяют информацию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:32    
Суета. Оно нам надо? Своих проблем некуда девать. Чьи-то интересы за наш счёт. В сад таких хитромудрых

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:01 На выставку солидарности с фигурантами дела «Сети»* пришли полицейские

20:53 Отсидевшего два года за пост в соцсети активиста обвинили в призывах к экстремизму

20:19 Жириновский заявил об исключении Капитанова из ЛДПР в конце июня

20:12 Муниципал: ИКМО №15 зарегистрировала Шмакова, но он не спешит радоваться

19:48 Октябрьский суд закрыл дело о поджоге редакций НТВ и ФАН

19:20 В Ливии задержан политтехнолог из Петербурга Максим Шугалей   1

18:55 Муниципал: Шишлов просит Памфилову продолжить наблюдение за муниципальными выборами до регистрации кандидатов   2

18:23 Смольный выплатит семьям погибших в Баренцевом море подводников по миллиону рублей

18:09 «Муниципальный фильтр» и личный выбор: Капитанов официально выбыл из губернаторской гонки   1

17:59 Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента в поисковике   1

17:41 Муниципал: Выдвиженцев "Партии роста" зарегистрировали кандидатами в Ломоносове   1

17:40 Польша передаст России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"   1

16:59 Неизвестный напал на журналистов после заседания суда по делу помощника полпреда в УФО

16:45 Петербургские мундепы «Единой России» потребовали извинений от Жириновского   3

16:33 Суд прекратил дело активиста Тишкина о краже термокружки из Starbucks в "Галерее"   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.