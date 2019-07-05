В Ливии задержан политтехнолог из Петербурга Максим Шугалей

В Ливии генпрокуратура сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев по подозрению в попытке повлиять на выборы в стране, передает РИА «Новости».

По данным ливийских правоохранителей, россияне дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом. Глава Фонда Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что задержанные – сотрудники организации. Один из них – это социолог Максим Шугалей, предположительно, сотрудничавший с компаниями бизнесмена Евгения Пригожина.

Сотрудники исследовательской группы проводили соцопросы, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии, рассказал Малькевич. По его словам, они не вмешивались в выборы в Ливии, а исключительно наблюдали за ситуацией в стране. Арестованным сотрудникам до сих пор не предъявили обвинений, отметил Малькевич.

В МИД РФ сообщили, что пока не получали официального уведомления от Ливии о задержании россиян и проверяют информацию.