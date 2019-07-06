Врио главы Калмыкии хочет сделать звезду КВН сенатором от республики

Временный глава Калмыкии, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков собирается сделать капитана команды КВН "Сборная РУДН" и продюсера сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаева представителем республики в Совете Федерации, уведомляет РБК.

Свое решение Хасиков аргументировал тем, что Тарбаев - популярный в регионе человек. КВНщик данную информацию подтвердил, добавив, что сначала необходимо пройти процедуру одобрения и консультацию с юристом: дело в том, что Тарбаев владеет долями в медиабизнесе. В частности, он - совладелец телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights, организующей турниры по смешанным единоборствам, и стоит во главе "Всемирной ассоциации выпускников вузов".

В случае, если 37-летний Тарбаев всё же займет кресло сенатора, то станет одним из самых молодых региональных представителей в Совфеде. Моложе него лишь 31-летний Александр Пронюшкин от Владимирской области. Добавим, что 33-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков недавно покинул свое место, став фигурантом громкого уголовного дела.

Среди других бывших "медийщиков" в Совфеде заседает лишь сенатор от Нижнего Новгорода Александр Вайнберг - экс-гитарист группы "Любэ".