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12:16

Врио главы Калмыкии хочет сделать звезду КВН сенатором от республики

фото ЗакС политика Врио главы Калмыкии хочет сделать звезду КВН сенатором от республики

Временный глава Калмыкии, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков собирается сделать капитана команды КВН "Сборная РУДН" и продюсера сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаева представителем республики в Совете Федерации, уведомляет РБК.

Свое решение Хасиков аргументировал тем, что Тарбаев - популярный в регионе человек. КВНщик данную информацию подтвердил, добавив, что сначала необходимо пройти процедуру одобрения и консультацию с юристом: дело в том, что Тарбаев владеет долями в медиабизнесе. В частности, он - совладелец телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights, организующей турниры по смешанным единоборствам, и стоит во главе "Всемирной ассоциации выпускников вузов". 

В случае, если 37-летний Тарбаев всё же займет кресло сенатора, то станет одним из самых молодых региональных представителей в Совфеде. Моложе него лишь 31-летний Александр Пронюшкин от Владимирской области. Добавим, что 33-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков недавно покинул свое место, став фигурантом громкого уголовного дела.

Среди других бывших "медийщиков" в Совфеде заседает лишь сенатор от Нижнего Новгорода Александр Вайнберг - экс-гитарист группы "Любэ".

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15:02    
Уж лучше сделать сенаторами звезд Комеди-вумен, а Матве и Нарусовой дать пинка наконец-то.

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