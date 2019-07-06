На Серафимовском кладбище прощаются в погибшими в Баренцевом море подводниками

В Петербурге на Серафимовском кладбище проходит церемония прощания с погибшими в водах Баренцева моря подводниками, передает MR7.ru.

На траурное мероприятие пришли около двух тысяч человек, среди которых родственники, друзья и коллеги моряков. У входа на кладбище стоит скорая помощь; играет военный оркестр.

Территория оцеплена по периметру сотрудниками ОМОН, Росгвардии и военной полиции. Журналистов и сторонних людей к месту погребения не подпускают.

Офицеров похоронят рядом с мемориалом моряков, погибших на подлодке "Курск" в 2000 году.

Трагедия случилась 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате Министерства обороны, носящим неофициальное название "Лошарик". Большинство подводников отравились парами горения. Причиной стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Погибшие военные служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петербурге. Среди них было семь капитанов первого ранга, двое из которых - Герои России. Остальным Владимир Путин присвоил это звание посмертно.