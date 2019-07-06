На ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области потребуется 31 млрд рублей

Для того, чтобы восстановить Иркутскую область после наводнения - включая обеспечение граждан жильем и восстановление дорог - потребуется выделить 31,2 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Сумма была озвучена во время заседания отраслевых министерств. В неё входит, в том числе, возведение нового жилья для лиц, утративших дома, и приобретение квартир на вторичном рынке. Плюс, капитальный ремонт дорог.

По подсчетам "строительного" вице-премьера Виталия Мутко, прибывшего в регион, на жилье будет потрачено 10 млрд рублей, восстановление инфраструктуры обойдется в 8,5 млрд рублей. Всего, по первичным подсчетам, без крова остались около 3,5 тысяч человек.

В результате массового разлива рек и сильнейшего паводка в Иркутской области затопило 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

На данный момент погибшими числятся 22 человека. Более ста - пропавшими без вести.

Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба.