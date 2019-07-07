В Чите оштрафовали депутата, называвшего сотрудников бани "чертями"

Читинский суд оштрафовал на 10 тысяч рублей депутата городской думы Александра Катушева, который позволял себе неуважительно высказываться о сотрудниках банно-прачечного треста.

Катушев является директором упомянутого учреждения. Как извещает "Чита.ру", иск к нему подала местная прокуратура. По сведениям ведомства, Катушев "в открыто циничной, противоречащей нравственным нормам и правилам поведения в обществе форме" отчитал сотрудников треста, используя обсценную лексику и выражения ("черти", "скотины самые натуральные").

Парламентарию инкриминировали ч. 1 ст. 5.61 КоАП - оскорбление и унижение чести и достоинства. Штраф он обязан погасить в течение 60 дней.