"Долой сказочного дятла": Митинг за отставку губернатора закончился задержаниями в Екатеринбурге

В Екатеринбурге несогласованный митинг с требованием отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева закончился задержаниями нескольких участников.

"ОВД-Инфо" извещает, что в отделы полиции по итогам мероприятия были доставлены пять человек: среди них, уточнила общественница Елена Шукаева, - Сергей Тиунов, Галина Королева, Виктор Балдин, Дмитрий Трофимов и Ян Егизарян.

Несмотря на своевременную подачу уведомления, акция не была санкционирована местным Министерство общественной безопасности: чиновники просто не ответили на запрос организаторов.

Некоторое время назад Егизаряна, пришедшего на митинг с плакатом "Долой сказочного дятла", отпустили из ОП, вручив протокол по "протестной" статье - ч. 5 ст. 20.2 КоАП.