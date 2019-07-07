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7 июля, 14:30

"Долой сказочного дятла": Митинг за отставку губернатора закончился задержаниями в Екатеринбурге

фото ЗакС политика "Долой сказочного дятла": Митинг за отставку губернатора закончился задержаниями в Екатеринбурге

В Екатеринбурге несогласованный митинг с требованием отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева закончился задержаниями нескольких участников.

"ОВД-Инфо" извещает, что в отделы полиции по итогам мероприятия были доставлены пять человек: среди них, уточнила общественница Елена Шукаева, - Сергей Тиунов, Галина Королева, Виктор Балдин, Дмитрий Трофимов и Ян Егизарян.

Несмотря на своевременную подачу уведомления, акция не была санкционирована местным Министерство общественной безопасности: чиновники просто не ответили на запрос организаторов.

Некоторое время назад Егизаряна, пришедшего на митинг с плакатом "Долой сказочного дятла", отпустили из ОП, вручив протокол по "протестной" статье - ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

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7 июля, 16:59    
А у них за алкаша
До сих пор болит душа,
Им любая власть другая
До сих пор нехороша.

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