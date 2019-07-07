Псковские храмы стали объектами всемирного наследия ЮНЕСКО

Десять уникальных храмов Псковской архитектурной школы включили в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й сессии Комитета в Баку, информирует РИА "Новости".

Среди религиозных объектов, попавших в список, - собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и другие. Перечисленные храмы оказали влияние на становление российской православной архитектуры.

"Включение серийного объекта культурного наследия "Храмы Псковской архитектурной школы" в список всемирного наследия ЮНЕСКО - это важная веха в деятельности Института Наследия, поскольку это первая подготовленная специалистами Института Наследия номинация, включенная в престижный международный список", - поделились в пресс-службе научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.

В работе по формированию списка принимал участие псковский комитет по охране объектов культнаследия.