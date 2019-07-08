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9:26

Вступил в силу запрет на авиаперелеты в Грузию

фото ЗакС политика Вступил в силу запрет на авиаперелеты в Грузию

Начиная с сегодняшнего дня, 8 июля, обрел законодательную силу указ Владимира Путина, запрещающий авиасообщение с Грузией. 

Согласно распоряжению главы государства, отечественным авиакомпаниям воспрещается перевозить пассажиров в соседнюю страну и обратно. Такое же поручение было дано и грузинским авиалиниям.

О том, что будет введен запрет на перелет в Грузию, стало известно 21 июня. 

После того, как в Тбилиси вспыхнули уличные протесты против предполагаемого участия российских политиков во внутренних грузинских делах, президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирские полеты в Грузию. 

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9:50   Саша  
Карликовой(3 млн.чел) и совершенно никчемной, а к тому же в большой степени зависящей экономически от РФ, надо вести себя повежливее с Россией - супер мировой державой, особенной в военной области!!! Минимум миллион туристов из России в Грузию в этом году уже не приедет - огромные финансовые УБЫТКИ грузинам, грузинские самолёты в Россию не полетят - финансовые потери и тд. В ответ на вчерашние оскорбления Путина Россия ведь может безболезненно отказаться от грузинского вина, коньяка, мин.воды "Боржоми", мандаринов с лимонами и др., что нанесёт колоссальный вред экономике Грузии, так как грузинский экспорт в Россию больше никому в мире не нужен!!!!!!!!!!!! А ещё можно российский газ грузинам перекрыть и тд.

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