Вступил в силу запрет на авиаперелеты в Грузию

Начиная с сегодняшнего дня, 8 июля, обрел законодательную силу указ Владимира Путина, запрещающий авиасообщение с Грузией.

Согласно распоряжению главы государства, отечественным авиакомпаниям воспрещается перевозить пассажиров в соседнюю страну и обратно. Такое же поручение было дано и грузинским авиалиниям.

О том, что будет введен запрет на перелет в Грузию, стало известно 21 июня.

После того, как в Тбилиси вспыхнули уличные протесты против предполагаемого участия российских политиков во внутренних грузинских делах, президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирские полеты в Грузию.