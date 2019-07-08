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11:16

СМИ: Оператор "Платона" может получить 21 млрд рублей на мониториг санкционных грузов

фото ЗакС политика СМИ: Оператор "Платона" может получить 21 млрд рублей на мониториг санкционных грузов

Власти могут выделить Центру развития цифровых платформ, который является оператором системы "Платон", 21,8 млрд рублей, необходимых для организации мониторинга транзита санкционных грузов через Россию, информирует РБК, ссылаясь на проект концессионного соглашения.

По этим данным, чтобы транспортировать санкционные грузы через Россию, перевозчики должны использовать специальные навигационные пломбы. В Минтрансе предложили закрепить эту функцию за Центром развития цифровых платформ. На эти цели учреждению должны выделить из федерального бюджета 2 млрд рублей в качестве компенсации инвестиционных затрат и еще 20 млрд рублей - на компенсацию эксплуатационных затрат. Центр развития цифровых платформ на 100% принадлежит совместному предприятию Игоря Ротенберга и "Ростеха" - "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС).

Стоимость пломбы для перевозчика в сутки должна составлять 300 рублей. В Минтрансе рассказали, что до конца 2019 года за пломбы плата взиматься не будет.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузными автомобилями федеральным автодорогам России.

Начиная с 2015 года - года ввода системы в эксплуатацию - водители её периодически саботируют. В 2016 году массовые митинги дальнобойщиков привели к тому, что правительство не стало повышать тариф за проезд до 3,06 рубля за километр пути. В итоге в марте 2017 года тариф был увеличен на 25%, до 1,91 рубля. В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому порог штрафа за неоплату проезда через "Платон" поднимается до 20 тысяч рублей.

Оператором системы является компания "РТ-инвест", частично принадлежащая Игорю Ротенбергу и ежегодно получающая 10 млрд рублей государственных средств. 

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13:12    
Частная коммерческая лавочка потихоньку начинает подменять собой государственные функции.
А зачем нам тогда вообще этот президент Путин, правительство Медведева и весь многомиллионный госаппарат?
Может, сразу передать их функции Платону или Плутону?

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