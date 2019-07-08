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12:25

Россиян предлагают проверять на алкоголизм перед выдачей прав

фото ЗакС политика Россиян предлагают проверять на алкоголизм перед выдачей прав

Граждан России, желающих получить водительские удостоверения, Минздрав предлагает проверять на регулярное употребление алкоголя, поделился с "Интерфаксом" главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн.

"Минздрав подготовил поправки к порядку проведения водительских медкомиссий о проведении теста на злоупотребление алкоголем. Но мы предлагаем еще ввести отсрочку в получении водительских прав в случае, если тест подтверждает злоупотребление. Через месяц человек сможет пройти тест снова, совсем запретить получение прав было бы противозаконно", - сказал Брюн.

Аналогичный тест предлагается ввести и при приёме на работу на опасные производства. Между тем, констатировал Брюн, работодатели не спешат кооперироваться с медицинскими ведомствами по данному вопросу.

На сегодняшний день исследования позволяют определить, употреблял ли человек в течение последнего месяца какие-либо запрещенные вещества или алкоголь.

Данный тест сейчас необходимо сдавать гражданам, желающим получить лицензию на оружие.

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