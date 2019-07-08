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12:56

"Левада-центр": Только 15% россиян уверены, что поднятые на "Прямой линии" вопросы будут решены

фото ЗакС политика "Левада-центр": Только 15% россиян уверены, что поднятые на "Прямой линии" вопросы будут решены

Согласно последнему изысканию социологов "Левада-центра", лишь 15% респондентов уверены, что вопросы, затронутые в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным, будут решены, уведомляет "Интерфакс".

При этом подавляющее большинство опрошенных полагают, что освещенные темы всё же найдут какое-то решение, а 29% заявили, что воспринимают происходящее не без доли скепсиса.

41% респондентов признались, что ничего не слышали о нынешних "беседах Путина с народом", а 10% - никогда не слышали о подобной передаче.

Традиционный, семнадцатый по счету, разговор Путина с населением продлился четыре часа. Из него россияне узнали о том, что "наркотическая" 228 статья УК не будет либерализована, а также не узнали ничего о том, как государство намерено поступить с ожесточенными протестами в Архангельской области против завозимого из других регионов мусора.

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