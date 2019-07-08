Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны в звании генерал-лейтенант, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее о том, что Евкуров станет заместителем министра обороны Сергея Шойгу, писал «Коммерсантъ». Перед этим, 26 июня, Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии. Исполняющим обязанности главы республики был назначен Махмуд-Али Калиматов, бывший начальник Росприроднадзора по Самарской области.

Политологи считают, что решение Евкурова покинуть кресло главы Ингушетии связано с протестами, возникшими после установления новой территориальной границы с соседней Чеченской республикой. Многие демонстранты получили административные штрафы и аресты.