Другороссы отказались от идеи зарегистрироваться в Минюсте

Члены "Другой России" более не станут подавать документы, необходимые для официальной регистрации партии, в Минюст, передает "МБХ медиа".

Для того, чтобы снова сдать документы, надо исправить неточности, на которые указало министерство в первый раз.

"С учетом того, что все „ошибки“ существуют только в версии Минюста, мы считаем, что нет смысла проводить эту кампанию повторно - в следующий раз нам точно так же нарисуют все необходимые нарушения", - считают другороссы.

Более смысла "унижаться" перед Минюстом лимоновцы не видят, так как сколько бы они не подавали бумаг, каждый раз у ведомства находился повод отказать им.

"Считаем, что менять надо сам закон о регистрации политических партий. А отказ в регистрации не помешает нам существовать как политической организации", - резюмировали в партии.

В статусе незарегистрированной нынешняя партия Эдуарда Лимонова пребывает с момента своего учреждения - с 2010 года. Национал-Большевистская партия (НБП) - предыдущий проект радикального политика - была тремя годами до того запрещена судом на территории России и признана экстремистской.