Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:41

Правительство собирается на 72% повысить акцизы на вино

фото ЗакС политика Правительство собирается на 72% повысить акцизы на вино

Члены российского правительства разработали пакет поправок в Налоговый кодекс, согласно которым цены на винные акцизы существенно возрастут: на 72,2% - на тихие вина, на 11,1% - на игристые, извещают "Ведомости".

Начиная с 2020 года акцизы на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей. В ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение Государственной думы.

Предусматривается также, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для изготовления вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Также в поправках говорится о том, что ставки акциза на вино и винные напитки без добавления спирта будут аналогично уравнены.

По прогнозам экспертов, в случае одобрения данного проекта закона, цены на вино ощутимо возрастут, и стоимость винных напитков практически сравняется с уровнем цен на натуральные вина.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:17    
12:45. С логикой мышления совершенно не дружите! Так как при росте акцизов на российские вина будет огромный рост импортного вина из ЮАР, Чили, Испании, той же Грузии и тд., а пить будут не меньше !!!! Но работники наших винзаводов при таком раскладе не получат зарплату, не соберут детей в школу, не оплатят школьные обеды ребятишкам и тд. Заводы не выплатят налоги в различные бюджеты, не посадят новые виноградники и тд.

13:09    
жирика у КРЕМЛЯ ПОСТАВИЛИ РАКОМ

12:45    
12-01
Причём здесь "подорожание всего", если речь о подорожании вина и вреде пьянства?
12-17
Согласен с Вами о наличии, причинах и следствиях наших проблем. Вы определяете недругов русского народа своими словами, я - своими, но мы говорим об одних и тех же персонажах.
В данной же теме о повышении акцизов на отраву я полностью за. Хватит пить, пора за ум браться и решать наши проблемы и избавляться от "п..в безродных про...".

12:01    
11:48  
От ярого лоббиста - как это знакомо.  
При чём тут пьянство, если дорожает - всё и, как следствие этого - бездомность, безработица, сокращение населения...

11:48    
9-59
А ты пей поменьше, может начнёшь думать и понимать, что пьянство убивает русский народ, а выгодно только безродным подлецам.

11:36    
Да, правительственные чиновники-лоббисты за откаты увеличивают импорт вина из-за бугра и душат всеми способами российское виноделие, не дают возможности нормально реализовывать российское вино, то же из Крыма, к примеру, в России!

11:24    
Мы ответим Ильичу-нам и сотка по плечу.

9:59    
Власти надо разобраться с вином в России, так как в каждом магазине условно километры(!!!!!!!!!!!!) полок импортного вина из Европы, Африки, Ю.Америки и тд., то есть Россия тотально спонсирует виноделие других стран...Масса на этом направлении сидит лоббистов-коррупционеров(!!!!!!!!!)...Развитию же своего виноделия власть почти не уделяет внимания, теперь вот ещё акцизы на отечественное вино хочет поднять...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:55 Зеленский решил направить деньги военным вместо парада в День независимости Украины   1

20:38 Муниципал: «Сдохнем, но будем работать, пока всё не рассмотрим!»: Рабочая группа ГИК разбиралась с новыми жалобами на ИКМО   1

20:32 Муниципал: Идрисов заявил в полицию о лишении свободы после получаса взаперти в ИКМО "Екатерингофский"

20:05 Власти Петербурга отправили автобус ОМОН к мирному сходу в защиту парка

19:59 Прокуратура недовольна самовольным занятием городской собственности магазином цветов

19:53 Муниципал: Идрисова заперли в ИКМО "Екатерингофский"

18:56 На Украине завели дело о финансировании терроризма после идеи провести телемост с Россией

18:30 Муниципал: Суд обязал ИКМО «Новоизмайловское» зарегистрировать еще двух самовыдвиженцев

17:51 Участница встречи Путина со студентами УрФУ потеряла сознание

17:22 Вишневский просит Бондаренко защитить деревья в Муринском парке от скорой вырубки   2

16:43 Муниципал: Штаб Навального нашел подработку подставным кандидатом в ИКМО "Чкаловское" за 1000 рублей

16:36 Муниципал: ИКМО “Сергиевское” не выполнила требование Горизбиркома принять документы у кандидатов   2

15:54 "Много чести": Путин выступил против санкций в отношении Грузии из-за оскорбившего его журналиста   2

15:47 Экс-глава аппарата Полтавченко извинился за слова грузинского журналиста Габунии в адрес Путина   3

15:45 Муниципал: Суд обязал зарегистрировать либертарианца кандидатом в депутаты МО «Новоизмайловское»

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.