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10:06

Путин побеседовал с режиссером Оливером Стоуном о "провокациях" Порошенко

фото ЗакС политика Путин побеседовал с режиссером Оливером Стоуном о "провокациях" Порошенко

Российский глава Владимир Путин дал краткое интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, часть которого вошла в его фильм "В борьбе за Украину", уведомляет "Первый канал".

В частности, беседа коснулась тем боевых действий на Востоке Украины, инциденте в Керченском проливе, и того, как с этим связан, по мнению президента, его бывший коллега Петр Порошенко.

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", - полагает глава государства.

Документальную картину "В борьбе за Украину", получившую гран-при на кинофестивале в Таормине (Италия), покажут на телеканале "Россия 1" 19 июля.

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12:23    
Владимир с Оливером поели оливье.

10:29    
Он бы еще с кенгуру о "провокациях порошенко" побеседовал. "Три магнитофона, три кинокамеры, куртка замшевая... три"

10:17    
Путину надо меньше комментировать слова и действия других иностранных политиков, решения гомосеков из ПАСЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ и тд. Вместо этой болтовни надо жёстче навязывать свою волю нашим врагам по всему миру, опираясь на мощь нашего ВПК, вооружённых сил на базе РЯО!!!

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