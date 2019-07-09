Четырбок просит прокуратуру помочь убрать "Суши Шоп" из жилого дома в Кировском районе

Депутат Заксобрания Денис Четырбок обратился в прокуратуру Петербурга с просьбой закрыть кафе и магазин для суши «Суши Шоп» на улице Маршала Казакова.

По словам Четырбока, к нему обратились местные жители и рассказали, что собственник одной из квартир незаконно поменял статус помещения с жилого на нежилое, сделал ремонт и фактически разрушил стеновые панели в конструкциях дома. «Как результат – возникла реальная угроза частичного обрушения здания», – рассказал депутат.

Уже есть несколько судебных решений, которые обязывают собственника привести помещение в первоначальный вид, но владелец помещения не спешит выполнять предписание. Депутат просит прокуроров изучить ситуацию и принять меры прокурорского реагирования.

«Наша главная цель – полностью очистить карту культурной столицы от таких некультурных точек общепита, как этот "Суши Шоп"», – подчеркнул Четырбок.

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