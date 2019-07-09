Прокуратура недовольна самовольным занятием городской собственности магазином цветов

Прокуратура Кировского района внесла представление в адрес владельца магазина цветов на улице Маршала Казакова из-за самовольного занятия помещения, которое находится в собственности города, сообщили в прокуратуре.

Магазин цветов расположен в небольшом павильоне, принадлежащем городским властям. Проверка показала, что у индивидуального предпринимателя – владельца магазина не было договора на размещение торгового объекта с комитетом имущественных отношений.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело по ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) в отношении предпринимателя. Также внесено представление об устранении нарушений.