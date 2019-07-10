Мэрия Улан-Удэ отказала в выделении квартиры женщине, ждавшей в очереди 55 лет

В Улан-Удэ прокуратура через суд обязала мэрию выделить квартиру местной жительнице, которая стояла в очереди на жилье в течение 55 лет, сообщили в региональном ведомстве.

Женщина стояла в очереди на улучшение жилищных условий с конца 1964 года. Когда она стала второй в очереди, администрация Улан-Удэ отказала в предоставлении квартиры, сославшись на то, что у нее нет статуса «малоимущая». При этом жилищный кодекс, который действовал до 2005 года, не требовал признавать людей малоимущими, чтобы включить их в список претендующих на улучшение жилищных условий.

Прокурор обратился в суд с иском к мэрии о признании за женщиной права на получении жилья по договору социального найма и обязании предоставить ей квартиру в течение трех месяцев. Советский суд Улан-Удэ удовлетворил иск, а Верховный суд оставил решение без изменений.